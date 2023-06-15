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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Güncel Haberler

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik Özel Harekat polislerinin de katılımı ile Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan ve birçok suçtan aranması olan 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kayseri Güncel Haberler

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