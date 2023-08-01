Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

KAYSERİ'de, polis ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda T.T. ve A.H.'nin şehir dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisi alındı. Uyuşturucu getirdiği belirlenen T.T. ve A.H.'nin içinde bulunduğu otobüs, polis ekiplerince durduruldu. Şüphelilerin valizinde yapılan aramada, 30 bin 145 uyuşturucu hap, 6 kilo 100 gram plaka esrar ele geçirildi. Diğer bir operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 1 tabanca, 15 gram metamfetamin ve 5 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel