KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 7 GÖZALTI

KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesindeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı. Evde yapılan aramada 80 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel