Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 63,17 gram uyuşturucu madde ve 13 hap ele geçirildi
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63,17 gram uyuşturucu madde ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63,17 gram uyuşturucu madde ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik yapılan çalışmalarda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda, 63,17 gram uyuşturucu madde ile 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.