İranlı şüphelilerin midelerinde uyuşturucu tespit edildi; 3 gözaltı

Güncelleme:
Kayseri'de, polisin uyuşturucu ticareti yapan kuryelere yönelik düzenlediği operasyonda, İran uyruklu 3 şüphelinin midelerinde toplam 554 gram uyuşturucu kapsülü bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kuryelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İran uyruklu 3 şüphelinin yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getireceği bilgisi alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonla S.C. (41), G.M. (28) ve R.B.C. (35) gözaltına alındı. Şüphelilerden S.C. ve R.B.C. muayene edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Röntgeni ve ultrason çekilen şüphelilerin midesinde yaklaşık 50 kapsülde 554 gram uyuşturucu olduğu tespit edildi. Uyuşturucular sağlık ekiplerinin tedavisiyle çıkarıldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
