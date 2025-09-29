Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 509 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 509,25 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Bu kapsamda bir kamyonette dedektör köpek "Jack"in de kullanıldığı aramada, 509,25 gram uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan E.K. (38) ve H.G'nin (39) emniyetteki işlemleri sürüyor.