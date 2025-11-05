Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

KAYSERİ'de polisin uyuşturucu operasyonunda yakalanan A.R.'nin (27) midesinden kapsül halinde 500 gram metamfetamin çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uluslararası uyuşturucu madde ticareti' yapan kuryelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda A.R. isimli kadın yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli muayene için Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Röntgen ve ultrasonda, A.R.'nin midesinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Şüphelinin midesinden kapsül halinde 500 gram metamfetamin, sağlık ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. Taburcu edilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.