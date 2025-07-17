Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 260 gram eroin ve 1 kilo 273 gram çeşitli uyuşturucu ele geçirdi.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" denilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 260 gram eroin ve 1 kilo 273 gram çeşitli türde uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan A.C. (35), R.A. (24), Ö.Ç. (25), H.K. (27) ile B.Ç'nin (22) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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