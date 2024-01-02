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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, alüminyum folyo, hassas terazi, uyuşturucu ölçümünde kullanılan plastik ölçek, 2 yasaklı ırk köpek ve 600 lira ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, alüminyum folyo, hassas terazi, uyuşturucu ölçümünde kullanılan plastik ölçek, 2 yasaklı ırk köpek ve 600 lira ele geçirildi, N.Y, A.S, K.M, M.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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