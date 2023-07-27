Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda, 2 adrese baskın düzenlendi ve 65 sentetik ecza, 30 gram metamfetamin maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. A.K, S.M, A.D. ve S.P. isimli şüpheliler gözaltına alındı.