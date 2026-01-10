Haberler

Kayseri'de bir araçta 4 bin 233 doz uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçta 4 bin 233 doz uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen araç, Kayseri-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, koltuk başlığına gizlenmiş ve beze emdirilmiş 7 parça halinde 4 bin 233 doz uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan M.A.Ü, H.M, S.Ü. ve İ.P. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
