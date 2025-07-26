Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 364 Gram Madde Ele Geçirildi

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Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 364 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, kubar esrar, kokain ve bir tabanca şarjörü ile 35 mermi bulundu.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 364 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Kocasinan ilçesinde 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 360 gram kubar esrar, 4 gram kokain ve bir tabanca şarjörüyle 35 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.M. ve Ş.M. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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