Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan 'torbacılar' üzerine çalışma başlattı ve operasyon sonucunda 1 kilo 436 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlar ile kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda M.M.A. (41), S.S. (25), Z.G. (42) ve B.C. (38) yakalandı.
Narkotik arama köpeği Mia'nın da katıldığı operasyonda bir kısmı elbiseye emdirilmiş halde 1 kilo 436 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken B.C. (38) hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel