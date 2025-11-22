Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda T.Ç. (27), C.D. (31) ve A.C.Ü. (22) yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramalarında 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.