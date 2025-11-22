Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, mahkemede tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütmüştü.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda T.Ç. (27), C.D. (31) ve A.C.Ü. (22) yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramalarında 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
