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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

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Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2'si firari hükümlü 3 kişi yakalandı. Operasyonda 36 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2'si firari hükümlü 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, H.A, M.T. ve F.B. yakalandı.

Bu kişilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 36 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Firari H.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 11 yıl, F.B. hakkında ise "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirtildi.

İkisi firari 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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