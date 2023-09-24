Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 8 paket halinde 30 gram uyuşturucu madde, 850 TL haksız kazançtan ele geçirilen para, 2 adet alüminyum folyo rulosu, 1 adet hassas terazi ve 2 adet hap ele geçirildi. Olayın ardından 2 şüpheli ile aranan 1 kişi gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ