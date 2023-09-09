Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.K., A.Ç., F.K., H.O. ve K.S.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ve 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., H.O. ve K.S. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ