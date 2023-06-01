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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 72,7 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 72,7 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği görevlilerince il merkezinde yapılan çalışmalarda A.P., N.O. ve T.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı araç ve ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 75 parça halinde satışa hazır toplam 72.7 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet aleminyum folyo rulosu ele geçirildi.

A.P., N.O. ve T.Ç 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan göz altına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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