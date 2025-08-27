Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda turşu bidonuna gizlenmiş 3 kilo 210 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, H.O'ya ait Kocasinan İlçesi Yazır Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenleyen ekipler, turşu bidonuna gizlenmiş 3 kilo 210 gram kubar esrar, 16 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel