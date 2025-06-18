Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

KAYSERİ'de, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 3 şüphelinin midelerinden kapsül halinde 6 kilo 764 gram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucular hastanede çıkarılırken, şüpheliler tedavilerinin ardından tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu 3 kişinin ülkelerinden kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Şüpheli 3 kişi, operasyonla yakalanıp muayeneleri için Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Röntgen ve ultrason sonrası kontrollerinde 3 şüphelinin midesinde uyuşturucu saptandı. Şüphelilerin midelerinden doğal yollarla kapsüller halinde 2 kilo 680 gram eroin, 702 gram metamfetamin ve 3 kilo 382 gram uyuşturucu çıkarıldı. Taburcu edilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.