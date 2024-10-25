Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptıkları operasyonda 7,73 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 85 fişek ele geçirdi.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7,73 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca ile 85 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.E.A, R.H.K. ile O.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.