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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncel Haberler

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda; 300 adet sentetik hap ele geçirilirken 3 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda; 300 adet sentetik hap ele geçirilirken 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; S.Y., D.S. ve C.Y. isimli şahısların Adana'dan temin ettikleri uyuşturucu hapları araç ile Kayseri'ye getirerek piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü narkotik köpeği ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan yol kontrolünde şüpheli araç durduruldu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; şahıslar üzerinde ve araçta 300 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Tragger Kayseri Güncel Haberler

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