Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin il genelinde ellerinde bulunduruldukları uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri fiziki takibe aldıkları şüphelileri motosikletle seyir halindeyken Esenyurt Mahallesi'nde durdurdu. Yapılan aramada 1 kilo 200 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.B. ile S.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.