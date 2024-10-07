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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak 347 gram uyuşturucu ele geçirdi.

KAYSERİ'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Ş.Ş. (29) ve E.K. (25) yakalandı. Yapılan aramada 347 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Kayseri Güncel Yaşam

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