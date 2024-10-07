Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

KAYSERİ'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Ş.Ş. (29) ve E.K. (25) yakalandı. Yapılan aramada 347 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,