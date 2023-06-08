Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli midelerinde metamfetaminle yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüphelinin midelerinde yaklaşık 80 kapsül içinde metamfetamin bulundu. Ayrıca başka bir operasyonda da 4 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de midelerinde metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli ile polisin bir başka uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 şüphelinin Doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisi alındı. Şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Muayene edilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 şüphelinin röntgenleri çekildi. Röntgen çekimi sonrası şüphelilerin midesinde yaklaşık 80 kapsül içinde metamfetamin olduğu tespit edildi. Uyuşturucular sağlık ekiplerince yapılan tedavinin ardından çıkarıldı.

Polisin düzenlediği bir başka uyuşturucu operasyonunda ise 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen toplam 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. (DHA)