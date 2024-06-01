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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında folyoya sarılmış ve kağıda emdirilmiş bir miktar esrar ile 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında folyoya sarılmış ve kağıda emdirilmiş bir miktar esrar ile 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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