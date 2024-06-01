Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında folyoya sarılmış ve kağıda emdirilmiş bir miktar esrar ile 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında folyoya sarılmış ve kağıda emdirilmiş bir miktar esrar ile 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.