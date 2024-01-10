Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 272 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda E.S.B ve K.M.O. gözaltına alındı, 272 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.