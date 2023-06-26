Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, 10 gram kubar esrar ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik takibe aldıkları bir aracı İsmet Mahallesi'nde durdurdu.
O.E'nin kullandığı araçta yapılan kontrollerde, otomobilde bulunan E.E'nin çamaşırının içerisinde şeffaf torbaya sarılı 10 gram kubar esrar ve alüminyum folyoya sarılı 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel