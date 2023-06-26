Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, 10 gram kubar esrar ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.