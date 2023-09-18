Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan çalışmalarda; kovalamaca sonucu 2 şahıs yakalanırken, 44 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan çalışmalarda; kovalamaca sonucu 2 şahıs yakalanırken, 44 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kendilerini görüp kaçan 2 şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. Şahısların üzerinde arama yapan ekipler, 44 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ekipler tarafından yapılan araştırmada şahıslardan birinin 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan arandığı tespit edildi. 2 şahıs gerekli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı. - KAYSERİ