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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

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Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen 2 farklı operasyonda 2 şahıs gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen 2 farklı operasyonda 2 şahıs gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2 şüpheli şahsın kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Şahısların adreslerini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, bin 203 adet sentetik hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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