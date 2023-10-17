Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen 2 farklı operasyonda 2 şahıs gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2 şüpheli şahsın kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Şahısların adreslerini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, bin 203 adet sentetik hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ