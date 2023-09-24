Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, para ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, biri 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 8 paket halinde 30 gram uyuşturucu madde, 850 TL haksız kazançtan ele geçirilen para, 2 adet alüminyum folyo rulosu, 1 adet hassas terazi ve 2 adet hap ele geçirildi. Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alınırken birinin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ