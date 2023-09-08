Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Narkotik Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 kişinin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 kişinin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına alırken, evde de arama yaptı. Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ