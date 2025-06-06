Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.O.O. ve M.G. yakalandı. Yapılan aramalarda, 160,53 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 40 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.