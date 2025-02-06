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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. 3 ay süren çalışmanın ardından, uyuşturucu ticareti yapan 19 kişi yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, tüfek ve 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay önce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Daha önce polis ekiplerince yakalanan 2 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında uyuşturucu maddeleri pazarladıkları iddiasıyla 19 şüpheli daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile 2 kilo 115 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerden kullanmak amacıyla uyuşturucu temin eden 53 kişi hakkında adli işlem yaptı.

Öte yandan, uyuşturucu temin eden bu kişilerden aranması bulunan 3'ü cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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