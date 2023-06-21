Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 7,20 gram sentetik uyuşturucu, 3 av tüfeği, 2 hassas terazi, 26 av tüfeği fişeği ve 50 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili, 4'ünün farklı suçlardan arandığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduranlara yönelik 13 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Operasyonda, 7,20 gram sentetik uyuşturucu, 3 av tüfeği, 2 hassas terazi, 26 av tüfeği fişeği ve 50 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili, 4'ünün farklı suçlardan arandığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.