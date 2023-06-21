Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 7,20 gram sentetik uyuşturucu, 3 av tüfeği, 2 hassas terazi, 26 av tüfeği fişeği ve 50 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili, 4'ünün farklı suçlardan arandığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.