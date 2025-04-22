Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 176 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 176 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, gerçekleştirilen aramalarda zanlıların üzerinde ve araçlarında uyuşturucu buldu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 176 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'nde 3 şüphelinin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.
Aramada 176 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar E.G, Y.K. ve E.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel