Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheliden 1'i Tutuklandı
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Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda, 270 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, 65 uyuşturucu içerikli hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik dün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Operasyonda, 270 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, 65 uyuşturucu içerikli hap ve 1 hassas terazi ele geçirilmişti.