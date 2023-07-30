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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kişi Gözaltına Alındı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 17 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, son 3 gün içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 17 kişi 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 295 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 65 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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