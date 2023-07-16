Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, bin 50 gram bonzai, 85 gram metamfetamin, 65 gram sıvı bonzai, 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.