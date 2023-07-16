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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de Narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, bin 50 gram bonzai, 85 gram metamfetamin, 65 gram sıvı bonzai, 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.

Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 3 günde farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 16 şüpheli yakalandı, bin 50 gram bonzai, 85 gram metamfetamin, 65 gram sıvı bonzai, 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Narkotik Kayseri Güncel Haberler

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