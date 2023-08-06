Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde gerçekleştirildi ve yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve tabanca bulundu.