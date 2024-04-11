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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

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Kayseri'de polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3-10 Nisan tarihleri arasında kent genelinde çalışma yaptı.

Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 2 tabanca, 2 tüfek, 26 fişek, hassas terazi ve 670 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından, 53 şüpheliye ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, ekiplerin 2-10 Nisan tarihleri arasında, abartı egzoz, drift ve yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan sürücülere yönelik yaptığı çalışmalarda 47 bin 761 araç denetlendi, işlem yapılan araçlardan 202'si trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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