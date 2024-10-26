Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği 'Jack' 12 kilo 600 gram skunk maddesi buldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polisin durdurduğu otomobilin arka tamponuna gizlenmiş 12 kilo 600 gram skunk maddesini narkotik köpeği 'Jack' buldu, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 araç durduruldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K.G. (26), V.B. (18), T.K. (31) ve B.G. (28) yakalandı. Narkotik Arama Köpeği 'Jack' ile otomobillerden 1'inde yapılan aramalarda ise arka tampona zulalanmış 12 kilo 600 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haber: Nuray UZATMAZ- Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Politika Narkotik Güvenlik 3-sayfa Kayseri Güncel Suç

Alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor! Denizli'deki orman yangını günlerdir söndürülemedi

Alevler günlerdir söndürülemedi! Yerleşim yerleri tehdit altında

 İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı
İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı olay oldu: Sen bayağı çirkinsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Barcelona golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Lens Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lens Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 28 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Kova, Oğlak burcu yorumu! 28 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD BARCELONA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! Real Madrid Barcelona ilk 11'i! Real Madrid'in Barcelona maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Real Madrid Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bursaspor Kütahyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Kütahyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Göztepe Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Saatler ne zaman geri alınacak? Cumartesi hangi diziler var? 26 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.