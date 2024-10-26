Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Kayseri'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği 'Jack' 12 kilo 600 gram skunk maddesi buldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, polisin durdurduğu otomobilin arka tamponuna gizlenmiş 12 kilo 600 gram skunk maddesini narkotik köpeği 'Jack' buldu, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 araç durduruldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K.G. (26), V.B. (18), T.K. (31) ve B.G. (28) yakalandı. Narkotik Arama Köpeği 'Jack' ile otomobillerden 1'inde yapılan aramalarda ise arka tampona zulalanmış 12 kilo 600 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Haber: Nuray UZATMAZ- Kamera: KAYSERİ,