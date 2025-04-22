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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Kayseri'de yapılan operasyonda, bal tenekeleri ve pet şişeler içinde gizlenmiş toplam 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polis tarafından yapılan operasyonda bal tenekeleri ve pet şişelerin içine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A.'nın (35), il dışından kente uyuşturucu getirdiğini tespit etti. Bu kapsamda, H.A.'nın iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, bal tenekelerine ve pet şişelerine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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