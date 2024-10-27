Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis, hafif ticari aracın yedek lastiğinde gizli 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

KAYSERİ'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda hafif ticari aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kente uyuşturucu getirdikleri bilgisi alınan N.Y. (35), B.Y. (33) ve Y.E.'nin (35) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüpheliler hafif ticari araçla seyir halindeyken, polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada aracın yedek lastiğinin içerisinde 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Kayseri Güncel Hukuk Polis

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı

Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Kerem Aktürkoğlu'dan hat trick! (Benfica Rio Ave maçı) Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha fazladır? NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir? POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.