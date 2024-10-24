Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenişehir Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.