Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenişehir Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.