Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, esrar, ruhsatsız tabanca ve tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaşköy Mahallesi'ndeki A.G'nin ikametine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 12,2 gram sentetik uyuşturucu, 97 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 23 fişek, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.