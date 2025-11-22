Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Ele Geçirildi, 3 Zanlı Tutuklandı
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Üç zanlı, uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek suçlamasıyla tutuklandı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, T.Ç. (27), C.D. (31) ve A.C.Ü. (18) yakalandı.
Şüphelilerin üstlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel