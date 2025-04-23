İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 706 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 706 Gram Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada paspasın altına gizlenmiş 1 kilo 706 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 19 yaşındaki iki kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerinın otomobilde yaptığı aramada paspasın altına gizlenen 1 kilo 706 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen bir araç durduruldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.A. (19) ve S.E. (19) yakalandı. Araçta narkotik arama köpeği Mia ile yapılan aramalarda, aracın paspas tabanında 10 parça halinde 1 kilo 706 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.