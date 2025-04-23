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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 706 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 706 Gram Ele Geçirildi
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir otomobilde gizlenmiş 1 kilo 706 gram uyuşturucu madde bulundu. İki zanlı, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 706 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, aracın taban kısmına gizlenmiş 10 parça halinde 1 kilo 706 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçtaki D.A. (29) ile S.E. (29), "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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